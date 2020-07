Business news: Cina, i tre principali operatori telecom hanno costruito oltre 400 mila stazioni 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre principali operatori di telecomunicazioni della Cina – China Mobile, China Telecom e China Unicom – hanno costruito più di 400 mila stazioni base 5G, dato aggiornato alla fine di giugno 2020, secondo quanto reso noto dal ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione. La cifra segna un aumento rispetto alle 130 mila stazioni base 5G costruite nel 2019. Il ministero aveva previsto di costruire in totale oltre 600 mila stazioni base 5G entro la fine del 2020. In un incontro con la stampa, il viceministro Xin Guobin ha anche affermato che la Cina sosterrà inoltre le infrastrutture per il servizio di sostituzione delle batterie dei veicoli elettrici. Nio Inc e Baic BluePark sono tra le case automobilistiche cinesi che attualmente offrono auto elettriche con batterie intercambiabili. (Cip)