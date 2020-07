Business news: l'Ice organizza uno "stand open space" al Bio Japan 2020 a Yokohama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia Ice, nell’ambito dell’attività di promozione delle biotecnologie, organizza uno "stand open space" alla manifestazione Bio Japan 2020, che si terrà dal 14 al 16 ottobre 2020 a Yokohama, in Giappone, presso il centro espositivo Pacifico Yokohama. Lo rende noto la stessa agenzia in un comunicato. La realizzazione dell'iniziativa, il cui iter autorizzativo è tuttora in corso, è subordinata all'approvazione degli organi di controllo e all’adesione minima di cinque partecipanti. Il numero massimo di partecipanti ammissibili è dieci. Il salone Bio Japan 2020, giunto alla ventiduesima edizione, rappresenta il principale evento di partnering in Asia per l'industria delle biotecnologie. La rassegna si articola in zone espositive dedicate a: Drug and drug discovery; Drug Discovery support and contract services; Medical treatment, diagnostics, and medical devices and equipments; Food, agriculture, forestry, fisheries, and livestock raising; Chemical products and cosmetics, Environment and energy; Research devices, reagents, disposables and facilities; Universities and institutes; Intellectual property, legal, and financial services. (Com)