Business news: Cina, valore aggiunto industriale in aumento del 4,4 per cento nel secondo semestre dell'anno

- Il valore aggiunto delle industrie della Cina nel secondo trimestre è aumentato del 4,4 per cento rispetto all'anno precedente, mostrando un andamento positivo della produzione e delle vendite. Lo ha reso noto il ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione. Il valore aggiunto industriale viene utilizzato per misurare l'attività delle grandi imprese con un fatturato annuo di almeno 20 milioni di yuan (circa 2,9 milioni di dollari). Nel solo mese di giugno, la cifra è cresciuta del 4,8 per cento su base annua, il più grande aumento in sei mesi. Durante i primi due mesi dell'anno, il valore aggiunto industriale del paese è precipitato del 13,5 per cento su base annuale a causa del grave contraccolpo della pandemia di Covid-19. "Il valore aggiunto della produzione high-tech è cresciuto del 4,5 per cento anno su anno, 5,8 punti percentuali in più rispetto al valore aggiunto industriale totale", ha affermato il viceministro Xin Guobin. (Cip)