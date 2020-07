Business news: Iran, firmato accordo per sviluppo del giacimento petrolifero di Azadegan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Compagnia iraniana per lo sviluppo e l'ingegneria petrolifera (Pedec) e il gruppo Petropars hanno firmato un accordo per lo sviluppo della parte meridionale del giacimento petrolifero di Azadegan e per la costruzione di un impianto per il trattamento e l'esportazione di 320 mila barili di greggio al giorno. Lo riferisce il quotidiano iraniano "Tehran Times". L'accordo - dal valore complessivo di oltre 1,2 miliardi di dollari - è stato firmato alla presenza del ministro del Petrolio iraniano, Bijan Namdar Zanganeh. Quest'ultimo ha sottolineato l'importanza del giacimento di Azadegan per l'industria nazionale degli idrocarburi e ha evidenziato che l'aumento della capacità produttiva del sito di circa 2,7 miliardi di barili implica l'aumento consistente delle rendite petrolifere iraniane. (Res)