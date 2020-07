Business news: Marocco, parlamento adotta emendamenti alla legge finanziaria 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti (parlamento) del Marocco ha adottato a maggioranza, in seconda lettura, la legge finanziaria modificata per l'esercizio 2020, nel corso di una sessione plenaria. Questo disegno di legge, approvato da 73 deputati e respinto da altri 43, mira a istituire meccanismi di sostegno in grado di garantire la ripresa graduale dell'attività economica e il mantenimento dell'occupazione, nonché misure pratiche per migliorare l'efficienza dell'amministrazione. Il testo si basa su tre pilastri principali: il sostegno alla graduale ripresa dell'attività economica; la protezione dell'occupazione; l'accelerazione dell'attuazione delle riforme amministrative. (Mar)