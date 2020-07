Business news: ministro Algeria, attesa perdita di 10 miliardi di dollari nei proventi da idrocarburi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia dell'Algeria, Abdelmadjid Attar, prevede per quest'anno una perdita di 10 miliardi di dollari nei proventi dalla vendita di idrocarburi. Lo ha dichiarato il ministro all'emittente radiofonica pubblica algerina. Attar ha affermato che "le rendite derivanti da petrolio e gas naturale dovrebbero ammontare a circa 23 miliardi di dollari nel 2020 a fronte dei 33 miliardi del 2019". Attar ha aggiunto che "la nuova legge sugli idrocarburi dovrebbe essere pubblicata prima del mese di settembre" e che "gli investitori internazionali attendono la sua applicazione prima di decidersi se venire o no in Algeria". In un'intervista alla stampa locale, il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha affermato che "l'esecutivo è determinato a ridurre il contributo degli idrocarburi all'economia nazionale al 20 per cento di qui alla fine del 2021". (Ala)