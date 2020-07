Business news: Israele, governo stanzia un altro miliardo di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo d'Israele ha stanziato 3,3 miliardi di shekel (circa 0,83 miliardi di euro) aggiuntivi al bilancio della difesa per finanziare progetti critici e in corso delle Forze di difesa israeliane. Lo rende noto un comunicato stampa dell’ufficio del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, dopo un colloquio di quest’ultimo con il ministro della Difesa, Benny Gantz, il capo di Stato maggiore delle Idf, generale Aviv Kochavi, e il capo del Consiglio di sicurezza nazionale, Meir Ben Shabbat. I fondi verranno utilizzati per finanziare le operazioni militari in corso, la costruzione della barriera con la Striscia di Gaza e altri progetti critici. A causa dello stallo governativo del paese dall’autunno del 2018 ad aprile scorso, l’allocazione dei budget ministeriali si è basata su una quota mensile pari a un-dodicesimo della somma destinata nella finanziaria 2018. Pertanto, senza una pianificazione annuale, alcuni appalti sono stati ritardati e i progetti di formazione sono stati annullati. (Res)