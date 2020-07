Business news: Arabia Saudita, ministro Finanze, 13 miliardi di dollari da privatizzazione entro 4-5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze saudita, Mohammed al Jadaan, ha annunciato che la privatizzazione di varie proprietà statali nei settori dell’educazione, della sanità e di altri servizi porterà ricavi di circa 13 miliardi di dollari nei prossimi 4-5 anni. Lo riferisce il portale bahreinita d'informazione economica "Trade Arabia". Il ministro ha aggiunto che il governo di Riad non mira a sostenere il prodotto interno lordo con le vendite di beni statali, quanto piuttosto ad aumentare l’efficienza del settore pubblico. Jadaan ha poi escluso che al momento ci siano piani per l’introduzione nel Regno di una tassa sul reddito, dicendosi ottimista riguardo ai dati sull’economia di luglio, benché le prospettive rimangano incerte a causa dell’emergenza sanitaria. Nei giorni scorsi, l'agenzia di rating Moody’s ha previsto per il periodo 2021-2024 una crescita dell’economia dell’Arabia Saudita pari al 3 per cento. Secondo un rapporto del Moody's Investors Service, nel periodo 2015-2019, la crescita del prodotto interno lordo saudita è stata dell’1,6 per cento, a fronte del 4,1 per cento tra il 2005 e il 2014. Per quest'anno, l'agenzia di rating prevede una contrazione del pil del 4,5 per cento dovuta alle conseguenze del coronavirus su attività economiche e settore petrolifero. (Res)