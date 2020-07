Business news: Infrastrutture, Abu Dhabi Chemical ha partecipazioni nel Etihad Rail

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società emiratina, Abu Dhabi Chemical, detiene partecipazioni in molte delle principali risorse industriali e infrastrutturali dell'emirato tra cui Emirates Steel, Abu Dhabi Ports ed Etihad Rail. Fino a marzo di quest'anno, Adq era conosciuta come Abu Dhabi Developmental Holding Company ed era una holding per partecipazioni del governo in undici società. Queste partecipazioni sono state ampliate a 25. La società è stata fondata solo due anni fa, ma il suo portafoglio di attività esiste da molto più tempo. Tra queste vi sono gli aeroporti di Abu Dhabi, i porti di Abu Dhabi, Etihad Rail, l'utilità idroelettrica Taqa, Emirates Steel, Al Gharbia Pipe Company e la società appaltatrice Npcc. Possiede anche la società di servizi generali di Abu Dhabi, Musanada, che è responsabile dello sviluppo di gran parte delle infrastrutture pubbliche dell'emirato come strade e abitazioni. (Res)