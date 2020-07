Business news: Yemen, l'Ue avvia ponte aereo e stanzia 70 milioni di euro per assistenza umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo ponte aereo umanitario dell'Unione europea è partito da Liegi, in Belgio, alla volta dello Yemen con 220 tonnellate di materiale medico e altri beni di base. Lo riferisce una nota della Commissione europea. Alla luce delle sfide logistiche rappresentate dalla pandemia da coronavirus per garantire i flussi di aiuti, l'Unione europea ha stanziato ulteriori 70 milioni di euro per incrementare l'assistenza umanitaria in Yemen, portando l'ammontare totale del supporto umanitario targato Ue nel 2020 a 115 milioni di euro. Janez Lenarcici, commissario europeo per la gestione delle crisi, ha dichiarato che "questo ponte aereo umanitario per lo Yemen è il più ampio del suo genere dallo scoppio della pandemia. L'operazione dell'Ue e gli stanziamenti aggiuntivi mostrano l'urgenza di aiutare il popolo yemenita nell'ora del bisogno. La rapida diffusione del coronavirus in un paese già alle prese con la peggiore crisi umanitaria del mondo sta aggiungendo un nuovo livello di sofferenza. L'assistenza deve arrivare oggi, non domani. Chiedo a tutte le parti del conflitto di attenersi all'obbligo internazionale di garantire accesso incondizionato ad associazioni umanitarie imparziali affinché possano aiutare il popolo yemenita". Il ponte aereo Ue continuerà fino agli inizi di agosto e trasporterà carichi umanitari sia ad Aden che a Sana'a, permettendo anche il proseguimento di altri programmi umanitari condotti da agenzie Onu, Ong, dalla Croce rossa e dalla Mezzaluna rossa. Dall'inizio del conflitto in Yemen nel 2015, l'Unione europea ha stanziato 896 milioni di euro in risposta alla crisi nel paese, di cui 554 milioni in assistenza umanitaria e 318 in aiuti allo sviluppo. (Beb)