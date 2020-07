Business news: Nigeria, Banca centrale mantiene tassi d'interesse invariati al 12,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale della Nigeria ha mantenuto i tassi d'interesse di riferimento al 12,5 per cento. Lo ha annunciato il governatore della Banca centrale, Godwin Emefiele, secondo il quale otto dei 10 membri del comitato di politica monetaria hanno votato per mantenere il tasso invariato e due hanno votato per un taglio. È quanto riferisce l'istituto in una nota. Nel maggio scorso la Banca centrale ha inaspettatamente tagliato il tasso di interesse di 100 punti base (dal 13,5 al 12,5 per cento), il ribasso più marcato dal 2015. (Res)