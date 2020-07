Business news: Zambia-Cina, presidente Lungu chiede riduzione del debito a Xi Jinping

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dello Zambia, Edgar Lungu, ha chiesto al presidente cinese Xi Jinping di ridurre il debito del suo Paese. Lo ha riferito in una nota pubblicata su Facebook lo stesso Lungu, spiegando che la pandemia di coronavirus ha avuto effetti molto negativi sull'economia locale. "Il presidente Lungu ha chiesto la riduzione del debito e la sua cancellazione alla luce delle ridotte entrate (nazionali) dovute all'impatto negativo della pandemia, nonché all'esigenza del paese di garantire risorse adeguate per combattere la pandemia e per stimolare l'economia", si legge nella nota. I due capi di Stato hanno inoltre "concordato sulla necessità di rafforzare ulteriormente" la cooperazione a livello bilaterale e multilaterale, "a beneficio reciproco" della popolazione dello Zambia e della Cina. Per quanto riguarda la pandemia di Covid-19, inoltre entrambi hanno chiesto "sforzi concertati a livello globale" e si sono complimentati con l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per la sua gestione della crisi sanitaria. (Res)