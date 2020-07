Libia: milizia Tarhouna spara su convoiglio Henry Levy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una milizia di Tarhouna ha aperto il fuoco ieri sul convoglio del filosofo francese, Bernard-Henry Levy, giunto ufficialmente in visita in Libia tramite l'aeroporto di Misurata per effettuare un report giornalistico sulle fosse comuni presenti nella città che dista 100 chilometri da Tripoli. Ad aprire il fuoco sono state milizie alleate del Governo di accordo nazionale libico (Gna) le quali non hanno gradito la visita e l'iniziativa del filosofo francese, in particolare perché la Francia è tra i paesi che sostengono Khalifa Haftar. La milizia di Tarhouna ha fatto sapere di aver aperto il fuoco per impedire al filosofo francese di entrare nei confini amministrativi della municipalità libica. Secondo i media libici, Henry Levy è arrivato in Libia "su un jet privato per una visita non annunciata", anche se non è chiara la sua finalità. Ha visitato Tarhouna e Khums dove sono presenti delle fosse comuni mentre non è chiaro se ha incontrato o meno il ministro dell'Interno, Fathi Bashagha. (Lit)