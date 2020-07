Business news: Congo-Kinshasa, presidente Tshisekedi annuncia fine dello stato di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica democratica del Congo (Rdc), Felix Tshisekedi, ha annunciato la fine dello stato di emergenza imposto quattro mesi fa nel tentativo di contenere la pandemia di coronavirus. In un discorso trasmesso in diretta televisiva, Tshisekedi ha annunciato un calendario per la graduale ripresa delle attività economiche, tra cui la riapertura di banche, negozi, ristoranti e pub a partire da oggi, 22 luglio. Via libera anche alla ripresa dei trasporti pubblici, dei raduni sociali e delle cerimonie pubbliche. Le scuole, le università e gli altri istituti di istruzione riapriranno invece il 3 agosto, mentre i luoghi di culto, gli stadi, gli aeroporti e i confini internazionali saranno riaperti dal 15 agosto. Lo stato di emergenza nel paese era stato annunciato il 24 marzo scorso dopo una prima ondata di contagi. Finora nel paese si registrano 8.543 casi totali e 196 decessi. (Res)