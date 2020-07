Business news: Costa d'Avorio, Orange lancia servizio bancario digitale Orange Bank Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatore di telecomunicazioni francese Orange ha annunciato il lancio in Costa d'Avorio di Orange Bank Africa, un servizio bancario digitale sviluppato attraverso un partenariato Nsia. L'obiettivo è quello di arrivare a 10 milioni di clienti nei prossimi cinque anni. Orange ha già previsto di sviluppare proposte simili nel Senegal, nel Mali e nel Burkina Faso per il prossimo anno. "Orange Bank Africa proporrà attraverso il canale Orange Money un'offerta di risparmio e di micro-credito che permette di prestare a partire da 5mila Fcfa (7,6 euro) in modo istantaneo dal proprio cellulare", si legge in un comunicato. In Africa un abitante su dieci è cliente di Orange e 50 milioni di persone già utilizzano il sistema di trasferimento di denaro Orange Money. (Frp)