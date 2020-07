Business news: Cina, imprese statali registrano aumento degli utili del sei per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese statali cinesi (Soe) hanno registrato la prima crescita annuale di quest'anno sia negli utili che nei ricavi: a giugno, i ricavi sono aumentati del 7,1 per cento e gli utili sono aumentati del sei per cento rispetto all'anno precedente. Lo ha reso noto il ministero delle Finanze cinese. Durante la prima metà del 2020, le entrate delle Soe sono diminuite del 4,9 per cento rispetto a un anno fa, scendendo a 27.950 miliardi di yuan (circa quattromila miliardi di dollari), rispetto a un calo del 7,7 per cento registrato nel periodo gennaio-maggio. I profitti delle imprese statali sono diminuiti del 38,8 per cento su base annua nel periodo gennaio-giugno, scendendo a 1.120 miliardi di yuan (circa 160 miliardi di dollari), 13,9 punti percentuali in meno rispetto ai primi cinque mesi. (Cip)