Business news: Cina, capacità energia solare installata aumentata dello 0,9 per cento nei primi sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capacità di energia solare installata dalla Cina è aumentata dello 0,9 per cento nel primo semestre, raggiungendo 11,5 gigawatt. Lo ha dichiarato Wang Bohua, vicepresidente della dell'Associazione dell'industria fotovoltaica del paese in un briefing online. Wang ha inoltre spiegato che la Cina ha prodotto 59 gigawatt di pannelli solari nella prima metà dell'anno, in crescita del 15,7 per cento rispetto a un anno fa. Si prevede che l'incremento per l'intero anno raggiungerà i 35-45 gigawatt. "Molti impianti ora possono funzionare senza sussidi, con 36 gigawatt dei progetti approvati quest'anno destinati a vendere energia elettrica alla rete allo stesso prezzo degli impianti a carbone", ha spiegato Wang. "Il costo dei prodotti solari sta diminuendo più rapidamente del previsto; i costi di costruzione sono ora pari a 3,96 yuan (0,56 dollari) per watt, un traguardo raggiunto tre anni prima delle previsioni. Il funzionario ha spiegato che, tuttavia, l'epidemia di coronavirus ha avuto un impatto anche sui costi delle materie prime nel primo semestre. "Anche quest'anno le esportazioni sono state solide, con spedizioni di pannelli solari completati che hanno toccato 27,7 gigawatt da gennaio a maggio, in calo dell'1,8 per cento rispetto all'anno precedente, sebbene gli utili siano diminuiti a causa del calo dei prezzi. "Le esportazioni di pannelli solari negli Stati Uniti hanno raggiunto 310 milioni di dollari da gennaio a maggio", ha detto Wang, cifra venti volte superiore rispetto allo scorso anno. Le esportazioni totali di energia solare della Cina sono state di 6,5 miliardi di dollari nei primi cinque mesi dell'anno. (Cip)