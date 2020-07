Business news: India, Amazon in trattative preliminari per partecipazione in Reliance Retail

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amazon, il colosso statunitense del commercio elettronico, è in trattative preliminari per l’acquisto di una quota del 9,9 per cento in Reliance Retail, società di distribuzione del gruppo indiano Reliance Industries. Lo riferisce l’emittente indiana di informazione economica e finanziaria Et Now, mentre le parti non hanno rilasciato dichiarazioni. Reliance Retail, fondata nel 2006, è la più grande catena del paese, con diecimila punti di vendita in oltre 6.500 città e più di 3,5 milioni di clienti serviti ogni settimana. Il gruppo Reliance ha già ceduto partecipazioni per il suo business digitale Joi Platforms da altri giganti tecnologici, Facebook e Google, e dagli investitori Silver Lake Partners e General Atlantic, ottenendo da aprile 20 miliardi di dollari dalla vendita di una quota complessiva del 33 per cento. Quanto ad Amazon, il mese scorso è circolata l’indiscrezione di un’altra importante trattativa preliminare in India, quella con Bharti Airtel, multinazionale dei servizi di telecomunicazioni. A gennaio il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, in visita nel paese per un evento aziendale, ha annunciato un investimento di un miliardo di dollari nella digitalizzazione delle piccole e medie imprese indiane, sottolineando la fondamentale importanza dell’alleanza tra l’India e gli Stati Uniti per determinare un “secolo indiano”. Tuttavia è su Amazon (e su Flipkart) è ancora aperta un’indagine della Commissione per la concorrenza dell’India (Cci) su presunte violazioni alle norme sulla competizione. (Inn)