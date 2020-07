Business news: Arabia Saudita, Moody’s prevede crescita economica del 3 per cento nel periodo 2021-2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating Moody’s prevede per il periodo 2021-2024 una crescita dell’economia dell’Arabia Saudita pari al tre per cento. Lo riferisce il portale d'informazione economica bahreinita "Trade Arabia" citando un rapporto del Moody's Investors Service. Nel periodo 2015-2019, la crescita del prodotto interno lordo saudita è stata dell’1,6 per cento, a fronte del 4,1 per cento tra il 2005 e il 2014. Per quest'anno, l'agenzia di rating prevede una contrazione del pil del 4,5 per cento dovuta alle conseguenze del coronavirus su attività economiche e settore petrolifero. (Res)