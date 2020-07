Business news: Iraq-Iran, raggiunto accordo per due contratti nel settore dell'energia elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo è stato raggiunto per concludere due contratti tra Iraq e Iran nel settore dell'energia elettrica. Lo ha annunciato il ministro dell'Energia iraniano, Reza Ardakianan, come riferisce il portale curdo-iracheno "Rudaw". L'accordo è stato raggiunto tra il ministro iraniano e l'omologo iracheno Majid Hantoush durante la visita a Teheran di una delegazione guidata dal premier iracheno Mustafa al Kadhimi. I due contratti - che verranno firmati prossimamente - riguardano la riparazione dei danni alla rete di distribuzione elettrica a Najaf e Karbala e la riparazione di trasformatori di distribuzione in tutto l'Iraq. Recentemente, gli Stati Uniti, hanno annunciato il pieno sostegno a un progetto che collega le reti elettriche tra i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo e l'Iraq. In una nota, il Dipartimento di Stato ha dichiarato che faciliterà il progetto e fornirà il supporto necessario. "Il governo iracheno, il Consiglio di cooperazione del Golfo e gli Stati Uniti non vedono l'ora di aumentare la stretta cooperazione economica ed energetica come base per la pace, lo sviluppo e la prosperità nella regione", si legge nella nota del Dipartimento di Stato Usa. Washington ha aggiunto che gli Stati Uniti "sono impegnati a facilitare" il progetto "e fornire supporto dove necessario". Il 6 luglio, si è svolto un incontro virtuale, a cui hanno partecipato rappresentanti del Consiglio di cooperazione del Golfo e dei governi di Iraq e Stati Uniti. I partecipanti all’incontro virtuale hanno discusso i progressi del progetto di interconnessione elettrica tra le monarchie del Golfo e il sistema elettrico nel sud dell'Iraq. (Res)