Italia-Kosovo: ministro Commercio Krasniqi, ci avete sempre sostenuto nel percorso verso l'Ue

- L’Italia ha sempre sostenuto il Kosovo e questo facilita il nostro percorso d'integrazione europea. Lo ha detto il ministro del Commercio e dell’Industria kosovaro, Vesnel Krasniqi, nel corso del webinar “Kosovo, partnership e opportunità”. “Noi conteremo sempre sul vostro aiuto e speriamo che questo appuntamento ci dia un’opportunità di rafforzare i nostri rapporti nel settore privato”, ha detto Krasniqi rivolgendosi ai rappresentanti italiani partecipanti al webinar. “Il Kosovo è aperto a nuove opportunità di business ed ha applicato leggi pratiche per facilitare l’accesso all’Ue”, ha spiegato il ministro, secondo cui si punta a garantire la “tutela degli investitori stranieri” ed è in vigore “una legge per gli investimenti strategici”. “Il paese ha le tasse più basse nella regione”, ha ricordato Krasniqi, secondo cui in Kosovo si può contare su una chiara “stabilità macroeconomica”. “Abbiamo un trend economico in crescita, principalmente focalizzato nell’infrastruttura”, ha detto il ministro, ricordando la costruzione “dell’autostrada di collegamento con l’Albania”. In merito ai rapporti con l’Italia, Krasniqi, ha detto che “i rapporti bilaterali per quanto concerne il commercio e l’industria sono positivi, ma si cerca sempre di rafforzarli e ogni anno registriamo una crescita”. “Voi aiuterete il Kosovo ad aprire le sue porte: non esitate e tenere in considerazione che il Kosovo è un buon paese per investire”, ha detto Krasniqi. (Res)