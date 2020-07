Italia-Kosovo: sottosegretario Scalfarotto, il futuro di Pristina è in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo sa di poter contare sull’Italia, in virtù dei rapporti di cooperazione instaurati in questi anni. Lo ha affermato il sottosegretario per gli Affari esteri Ivan Scalfarotto, intervenendo al webinar “Kosovo, partnership e opportunità”. “Il Kosovo sa di poter contare sull’Italia, già dal 1999 abbiamo sostenuto il processo di costruzione delle istituzioni nazionali e di un paese pacifico e multietnico”, ha detto Scalfarotto, ricordando come l’Italia sia il secondo principale contributore nella missione di sicurezza Kfor. La stabilità del Kosovo porta a una maggiore stabilità regionale e per l’Europa intera, ha proseguito il sottosegretario, spiegando che tale dinamica è al centro degli interessi dell’Italia e dell’Ue. Non può esserci un’Europa stabile e prospera senza la stessa situazione nei Balcani occidentali, ha aggiunto Scalfarotto, sottolineando anche il ruolo della missione europea per lo stato di diritto in Kosovo, Eulex. (segue) (Res)