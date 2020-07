Italia-Kosovo: sottosegretario Scalfarotto, il futuro di Pristina è in Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario ha poi menzionato la prospettiva europea e euroatlantica di Pristina, legata alle prospettive di allargamento dell’Ue che coinvolgono anche Macedonia del Nord e Albania, in quello che rappresenta un obiettivo strategico per l’Unione. “Nessuno nella regione deve essere lasciato indietro, e il futuro del Kosovo è in Europa”, ha detto ancora Scalfarotto, ribadendo come l’integrazione di Pristina sia un compito che l’Italia porterà avanti a Bruxelles. Come ricordato dal sottosegretario, lo stesso premier Giuseppe Conte ha chiesto di proseguire con la liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari, tema che deve tornare “sul tavolo del Consiglio europeo”. (segue) (Res)