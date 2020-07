Italia-Kosovo: sottosegretario Scalfarotto, il futuro di Pristina è in Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo, ha concluso Scalfarotto, può vantare negli ultimi anni un percorso di riforme che hanno permesso di migliorare il clima imprenditoriale, “e ci aspettiamo che il governo kosovaro prosegua su questo percorso, anche e soprattutto nel contesto dello stato di diritto”, che favorirebbe anche l’arrivo di nuovi investitori. Sul piano della cooperazione regionale, Scalfarotto ha messo in luce la centralità della riconciliazione e delle buone relazioni fra paesi vicini. In questa prospettiva, il sottosegretario ha spiegato come sia fondamentale il dialogo fra Belgrado e Pristina condotto sotto l’egida Ue, come “unica cornice in cui Kosovo e Serbia possono raggiungere un accordo generale e vincolante”. (Res)