Italia-Kosovo: Salzano (Simest), Pristina mercato al quale guardare con sempre più convinzione

- Il Kosovo si è trasformato da teatro di guerra a complesso e vibrante attore politico ed economico nei Balcani. Lo ha detto Pasquale Salzano, presidente di Simest, nel suo intervento al webinar "Italia-Kosovo, partnership e opportunità". Come osservato da Salzano, il Kosovo rappresenta oggi un mercato interessante per le imprese italiane, ed in particolare per quelle del Veneto e del Nord Est. “La partnership tra Italia e Kosovo necessita ora di essere ulteriormente rafforzata”, ha detto il presidente di Simest evidenziando che l’interscambio commerciale di 245 milioni di euro registrato nel 2019 pone l’Italia al sesto posto tra i partner internazionali. Secondo Salzano, lo scenario globale post Covid-19 rafforza il ruolo delle “economie di prossimità”, ragione per cui il Kosovo è “un mercato al quale guardare con sempre più convinzione”. (segue) (Pav)