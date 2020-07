Italia-Kosovo: Salzano (Simest), Pristina mercato al quale guardare con sempre più convinzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salzano ha assicurato il sostegno di Simest e Cassa depositi e prestiti alle imprese italiane che intendono operare nei Balcani, una regione nella quale Cdp sta rafforzando la sua presenza sia nel settore pubblico che privato. Salzano ha ricordato poi che Simest, negli ultimi tre anni, ha erogato 14 finanziamenti agevolati in Kosovo per un valore di 3 milioni di euro. Salzano ha infine sottolineato l’importanza del Patto per l’export siglato nelle scorse settimane alla Farnesina, che pone le esportazioni al centro del piano di rilancio economico italiano post Covid-19. (Pav)