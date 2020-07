Italia-Kosovo: Pozza (Unioncamere Veneto), rapporti strategici con la regione dei Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Veneto considera strategici i rapporti con la regione dei Balcani: lo ha dichiarato Mario Pozza, presidente di Unioncamere Veneto, nel suo intervento al webinar "Italia e Kosovo partnership e opportunità". Secondo Pozza, uno dei motivi della forza economica del Nord Est dell’Italia è la grande propensione all’internazionalizzazione ed al commercio con l’estero. Il presidente di Unioncamere Veneto ha evidenziato che la regione esporta il 50 per cento della propria produzione di beni, per un valore di 60,4 miliardi di euro che pone il Veneto al terzo posto come regione esportatrice italiana. L’export italiano verso il Kosovo, come dichiarato da Pozza, è di 127 milioni di euro "di cui il 20 per cento è relativo proprio al Nord Est". (segue) (Pav)