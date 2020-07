Serbia-Kosovo: Dacic annuncia “risposta adeguata” ad annuncio premier kosovaro Hoti su riconoscimento Pristina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione, che è stata preceduta da un incontro in videoconferenza lo scorso 12 luglio, è stata la prima dopo 20 mesi. Secondo quanto dichiarato da alcuni membri della delegazione di Belgrado alla stampa serba, il prossimo appuntamento a livello tecnico potrebbe tenersi già la prossima settimana. Il Kosovo "non permetterà che il dialogo con la Serbia venga ridotto ad un processo tecnico", ha detto oggi il presidente kosovaro Hashim Thaci dopo aver incontrato il primo ministro Avdullah Hoti. "E' nel nostro interesse che il dialogo abbia luogo, in quanto solo attraverso il dialogo, gli incontri e le buone relazioni con i nostri vicini, il Kosovo può andare avanti verso una prospettiva europea", ha dichiarato Thaci citato dall'emittente balcanica "N1". Secondo il presidente, in ogni caso, il Kosovo deve preservare la sua identità e "in nessuna circostanza dovremmo permettere che questo processo scenda ad un livello tecnico". Hoti, da parte sua, ha auspicato che possano esserci progressi rapidi nel dialogo nei prossimi mesi: "Stiamo anche cercando di coordinarci con i nostri partner internazionali - ha detto -. Penso che sia un momento molto buono perché abbiamo l'attenzione di paesi chiave come l'Ue e gli Usa". (segue) (Seb)