Business news: Hong Kong, tasso di disoccupazione sale al 6,2 negli ultimi tre mesi, il più alto in 15 anni

- Il tasso di disoccupazione di Hong Kong ha registrato un aumento al 6,2 per cento nell'ultimo trimestre conclusosi a giugno, segnando il valore più alto da oltre 15 anni. Lo riferisce la stampa locale. Il tasso di disoccupazione da marzo a maggio era stato del 5,9 per cento. Anche il tasso di sottoccupazione è peggiorato, passando dal 3,5 al 3,7 per cento. Il governo afferma che la situazione della disoccupazione nel periodo aprile-giugno è peggiorata in quasi tutti i settori, in particolare nel settore della decorazione, riparazione e manutenzione per l'edilizia; delle importazioni ed esportazioni, di stoccaggio e attività di supporto per il settore dei trasporti. Il numero totale di persone senza lavoro è passato da 230.400 a 240.700. Il segretario per il Lavoro e il Welfare, Law Chi-kwong, ha dichiarato: "Il mercato del lavoro ha continuato a deteriorarsi per il secondo trimestre del 2020 nel suo insieme, ma la pressione ha mostrato segni di allentamento verso la fine del trimestre in quanto la situazione epidemica locale si è ridotta a maggio e giugno". Iris Pang, capo economista di Ing Wholesale Banking, ha affermato che gli ultimi dati sono peggiori del previsto. Pang prevede che il tasso di disoccupazione peggiorerà dell'otto per cento entro la fine dell'anno, con il tasso per il settore della ristorazione che raggiungerà il 17 per cento. Tra i settori con i più alti tassi di disoccupazione vi sono i settori legati al consumo e al turismo. (Cip)