Caso camici: Fontana, in miei patrimoni non vi è nulla di nascosto

- "Nelle dichiarazioni richieste dalle norme sulla trasparenza sono riportati nel dettaglio i miei patrimoni, non vi è nulla di nascosto e non vi è nulla su cui basare falsi scoop mediatici". Lo afferma su Facebook il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana in merito all'inchiesta della Procura di Milano sul caso camici che lo vede indagato. "Sono emotivamente coinvolto dall'abbraccio di solidarietà e di stima che mi avete manifestato per tutto il giorno - aggiunge - Centinaia di telefonate, migliaia di messaggi mi hanno supportato in queste ore in cui anche manifeste maldicenze hanno avuto facile vetrina. Adesso qualche ora di riposo, da domani - conclude il governatore - si riprende come sempre il lavoro alla guida della Regione più bella del mondo. (com)