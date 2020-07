Business news: Telkom Indonesia apre a Netflix per recuperare quote di mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operatore telefonico di Stato dell’Indonesia, Telekomunikasi Indonesia – noto localmente come Telkom – ha avviato la ricerca di nuove fonti di crescita, per ovviare alla competizione crescente e all’erosione della propria quota del mercato delle telecomunicazioni nazionale, ormai saturo. Parte del nuovo percorso intrapreso dall’azienda include la recente decisione di revocare il blocco ai contenuti del servizio di streaming statunitense Netflix su tutte le sue piattaforme. “Telkom apprezza il mutato approccio di Netflix al mercato indonesiano, e consentirà dunque alla propria clientela di accedere ad una varietà di contenuti d’intrattenimento”, ha dichiarato il vicepresidente per le comunicazioni aziendali di Telkom, Arif Prabowo, lo scorso 7 luglio. L’apertura a Netflix costituisce uno sviluppo importante per il mercato Indonesiano: nel 2016 Giacarta aveva bandito i servizi di streaming statunitensi per la presenza di violenza e nudità. Nei mesi scorsi Telkom ha visto rallentare ulteriormente il proprio tasso di crescita rispetto ai propri principali competitori, Indosat Ooredoo e Xl Axiata. Entrambe le due aziende hanno offerto sin dall’inizio i servizi in streaming di Netflix, che hanno assicurato loro un vantaggio competitivo. (Fim)