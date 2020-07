Business news: India, Zoom aprirà un centro tecnologico a Bangalore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zoom Video Communications aprirà un centro tecnologico a Bangalore, nello Stato indiano del Karnataka. La società statunitense di servizi di teleconferenza è intenzionata a espandere la sua presenza in India, “un paese di importanza strategica”, ha spiegato l’amministratore delegato, Eric Yuan. “Siamo orgogliosi di fornire gratuitamente i nostri servizi a oltre 2.300 istituzioni educative in India nel contesto della pandemia di Covid-19 e non vediamo l’ora di continuare a collaborare con il popolo e il governo dell’India”, ha aggiunto il dirigente. La compagnia non ha precisato quanti professionisti assumerà, ma è alla ricerca, tra gli altri, di specialisti di sicurezza e di servizi per le imprese. Zoom ha già un ufficio a Bangalore e uno a Mumbai, nel Maharashtra. A Mumbai e a Hyderabad, nel Telangana, ha anche due centri dati. Tra gennaio e aprile gli utenti iscritti alla piattaforma nel paese sono aumentati del 6.700 per cento. L’applicazione è stata scaricata 330 milioni di volte e compete con Microsoft Teams, con Google Meet, con Webex di Cisco e con JioMeet di Reliance. Ad aprile, tuttavia, il governo di Nuova Delhi ha espresso preoccupazioni sulla sicurezza della piattaforma. L’azienda ha risposto di aver preparato un piano per l’introduzione entro 90 giorni di nuove funzionalità di sicurezza. (Inn)