Business news: trasporto aereo, Singapore e Ue al lavoro su standard comuni di sicurezza

- L'Autorità di Singapore per l'aviazione civile (Caas) e l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (Easa) collaboreranno per la creazione di standard comuni di sicurezza in volo durante la pandemia di coronavirus. Lo si legge in un comunicato congiunto diramato dopo la firma di un protocollo d'intesa che ha l'obiettivo di "rafforzare la fiducia dei viaggiatori per contribuire alla ripresa del traffico aereo tra Singapore ed Europa". L'accordo prevede l'assunzione di una serie di misure volte a "proteggere la sicurezza e la salute di passeggeri, equipaggio e personale aeroportuale", tra le quali "l'attuazione del distanziamento fisico, di regole d'igiene e servizi di pulizia più intensi". Si tratta del primo tipo di cooperazione di questo genere in Asia, ricorda ancora il comunicato. L'intesa vedrà anche Caas e Easa sostenere la partecipazione di Singapore Airlines (Sia) e Changi Airport Group (Cag) all'Aviation Industry Charter dell'Easa, che promuove linee guida per il contenimento della pandemia di coronavirus. (Res)