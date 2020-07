Business news: Cina, entrano in vigore nuove liste negative per gli investimenti esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cinese ha compilato nuovi, abbreviati elenchi negativi per gli investimenti esteri, nell'ambito degli sforzi per aprire ulteriormente l'economia e migliorare l'ambiente imprenditoriale nel contesto della pandemia di coronavirus. Le nuove liste negative, annunciate il mese scorso dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme e dal ministero del Commercio, entrano in vigore il 23 luglio. Il numero di settori vietati agli investitori stranieri scende da 40 della versione 2019 a 33. Inoltre, per quanto riguarda gli investimenti esteri nelle zone di libero scambio pilota, il numero delle industrie soggette a divieti passa da 37 a 30. In base ai nuovi elenchi, saranno rimossi i limiti di proprietà estera su titoli, gestione di fondi, futures, compagnie di assicurazione sulla vita e imprese di veicoli commerciali. La proprietà degli investitori stranieri nella coltivazione di grano e nella produzione di sementi potrà essere aumentata fino al 66 per cento. Nel settore delle infrastrutture, gli investitori stranieri potranno acquisire quote di maggioranza in joint venture che si occupano della costruzione e della gestione di reti di approvvigionamento idrico nelle città con una popolazione di oltre 500 mila abitanti. Nel campo educativo saranno consentiti istituti interamente di proprietà straniera per l'istruzione professionale. (Cip)