Business news: Egitto, parlamento vota a favore di leggi del settore bancario

- I deputati egiziani hanno votato a favore di una serie di normative economiche. Lo riferisce il quotidiano "Al Ahram". In particolare, i parlamentari hanno approvato delle leggi che mirano a regolare le prestazioni della Banca centrale d'Egitto (Cbe) e del settore bancario. L'articolo 21 della legge stabilisce che il governatore della Cbe, i suoi due vice e i membri del consiglio non devono essere membri di alcun partito politico o organo governativo. La legge prevede anche l'aumento del capitale della Bce a 20 miliardi di sterline egiziane (1,09 miliardi di euro) per consentire l'adempimento dei suoi obblighi finanziari. Il governatore della Cbe sarà nominato dal presidente della Repubblica e la nomina sarà ratificata dal parlamento. Il governatore resterà in carica per un mandato quadriennale rinnovabile una volta. (Res)