Business news: funzionario Camera commercio Iran, sarà aperto ufficio commerciale in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran aprirà un ufficio commerciale in Cina per collaborare con le grandi società governative. Lo ha annunciato Gholam-Hossein Jamili, membro del Consiglio di amministrazione della Camera di commercio, dell’industria, delle miniere e dell’agricoltura iraniana, citato dall’agenzia di stampa “Irna”. L’apertura del nuovo ufficio commerciale seguirà le direttive della commissione per l’Economia del parlamento e del ministero degli Esteri. Jamili ha sottolineato che le aziende iraniane sono sottoposte a forti pressioni quando entrano nei mercati internazionali. L’imminente apertura di un ufficio commerciale in Cina si inserisce in un piano più ampio che prevede la creazione di sei anche in India, Turchia, Iraq ed Emirati Arabi Uniti. Inoltre, il piano ha già consentito l’apertura di uffici commerciali ad Astrakhan, in Russia, e a Damasco, in Siria. (Res)