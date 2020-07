Business news: Libano, premier Diab, "storica" nomina società consulenza per esame conti Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del governo di assegnare a delle società di consulenza la verifica dei conti della Banca centrale (Banque du Liban - Bdl) è storica per il paese dei cedri. Lo ha dichiarato il primo ministro, Hassan Diab. Il Consiglio dei ministri ha accordato la firma dei contratti con tre società di consulenza per revisione legale e contabile dei conti della Bdl. In particolare, la statunitense Alvarez e Marsal si occuperà della revisione legale, mentre l’olandese Kpmg e la statunitense Oliver Wyman si occuperanno della revisione contabile. Secondo il primo ministro si tratta di una “pietra miliare” verso il piano di riforme concordato alla fine di aprile. “Rappresenta una drastica trasformazione nel processo di individuazione di furti avvenuti a livello finanziario. Ecco perché questa decisione sarà una delle conquiste più importanti del governo”, ha dichiarato Diab. (Res)