Kosovo: ambasciatore Orlando, rafforzare immagine paese come ponte fra Balcani ed Europa

- Proiettare l’immagine del Kosovo come un potenziale ponte per rafforzare i rapporti fra la regione dei Balcani e l’Europa. È questo, secondo quanto ha dichiarato l’ambasciatore italiano in Kosovo Nicola Orlando, l’obiettivo del webinar “Kosovo, partnership e opportunità”. “L’immagine del Kosovo è anacronistica, si pensa spesso a un paese collegato agli eventi bellici del 98-99, ma quando uno arriva a Pristina si rende conto che è una realtà dinamica e favorevole al business, in un paese vivace con centinaia di start-up”, ha detto Orlando aprendo i lavori del webinar. “Il quadro di sicurezza è stabile in confronto ad altre realtà regionali e l’Italia ha grande fiducia nel processo di dialogo fra Pristina e Belgrado appena ripartito dopo mesi di sospensione sotto la mediazione europea. C’è buona volontà da entrambi i lati”, ha detto l’ambasciatore. “Il coronavirus ha provocato difficoltà anche in Kosovo: è stato uno degli ultimi paesi colpiti ma ha gestito l’emergenza in modo efficace. Abbiamo notato un rispetto delle prescrizioni imposte dal governo molto più efficiente rispetto al passato”, ha proseguito Orlando. “Le aziende del Veneto e del Friuli sono particolarmente complementari con l’economia kosovara, gli scambi sono già molto intensi. Sono i partner perfetti per il Kosovo e sono interessati al paese come sbocco per il Made in Italy”, ha spiegato l’ambasciatore. (Res)