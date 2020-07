Serbia: capo delegazione Ue Fabrizi, Consiglio europeo positivo anche per i Balcani (11)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un elemento considerato certamente positivo dalle autorità europee è la ripresa del Dialogo Belgrado-Pristina dopo 20 mesi di assenza dal tavolo delle trattative. "La ripresa del dialogo facilitato dall'Ue è certamente un risultato positivo. Gli incontri di Bruxelles della scorsa settimana sono prova della volontà delle due parti di avanzare in questo difficile confronto. E' positivo che le parti convergano sugli elementi complessivi che dovranno ricadere nell'accordo di piena normalizzazione e abbiano avviato i negoziati, anche a livello di esperti questa settimana, su due temi importanti quali la sorte delle persone scomparse e gli sfollati interni nel conflitto degli anni' 90, una difficile eredità del passato fondamentale per la riconciliazione, e la cooperazione economica, essenziale per la crescita futura. L'importante sarà riuscire a mantenere il dialogo al di sopra del quotidiano dibattito politico e tenere a mente l'obiettivo strategico finale. L'Unione europea, che ha nominato uno speciale rappresentante per il dialogo, è al centro di questo lavoro di facilitazione", ha concluso l'ambasciatore. (Seb)