Serbia-Kosovo: Ue, colloqui tecnici Belgrado-Pristina sono stati costruttivi

- I colloqui a livello tecnico fra le delegazioni di Belgrado e di Pristina con la mediazione di Bruxelles sono stati "costruttivi e produttivi": così il Servizio per l'azione esterna dell'Unione europea ha valutato il dialogo a livello tecnico avvenuto nella giornata di ieri e di oggi in una nota rilanciata dalla stampa serba. Il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo e i Balcani occidentali, Miroslav Lajcak, secondo quanto ricorda la nota, "ha tenuto dei colloqui politici a livello di esperti" che sono seguiti alla riunione ad alto livello fra i vertici politici delle rispettive parti. "Con la delegazione del Kosovo guidata da Skender Hyseni e la delegazione della Serbia guidata da Marko Djuric, Lajcak ha discusso della questione delle persone scomparse e degli sfollati", si legge ancora nel comunicato. La prossima tappa di colloqui a livello di esperti sarà dedicata ai rapporti economici, conclude la nota di Bruxelles. (segue) (Beb)