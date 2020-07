Serbia-Kosovo: Dacic annuncia “risposta adeguata” ad annuncio premier kosovaro Hoti su riconoscimento Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, ha promesso una “risposta adeguata” all’annuncio del primo ministro kosovaro, Avdulah Hoti, di voler continuare a fare pressioni per il riconoscimento internazionale del Kosovo. Il capo della diplomazia di Belgrado, citato dalla stampa serba, si è quindi detto “non sorpreso” e dalle dichiarazioni di Hoti dopo che nei giorni scorsi l'inviato speciale Usa per il dialogo tra Pristina e Belgrado, Richard Grenell, ha espresso forti dubbi sul fatto che Pristina rispetterà l'accordo di rinunciare alle attività di pressione diplomatica per ottenere il riconoscimento internazionale. Le nuove schermaglie giungono dopo che si sono conclusi ieri i colloqui a livello tecnico fra le delegazioni di Belgrado e di Pristina con la mediazione di Bruxelles, definiti "costruttivi e produttivi" dal Servizio per l'azione esterna dell'Unione europea (Seae). Nel corso della riunione, si legge nella nota, il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo e i Balcani occidentali, Miroslav Lajcak, "ha tenuto dei colloqui politici a livello di esperti" che sono seguiti alla riunione ad alto livello fra i vertici politici delle rispettive parti. "Con la delegazione del Kosovo guidata da Skender Hyseni e la delegazione della Serbia guidata da Marko Djuric, Lajcak ha discusso della questione delle persone scomparse e degli sfollati", si legge ancora nel comunicato. La prossima tappa di colloqui a livello di esperti sarà dedicata ai rapporti economici, conclude la nota di Bruxelles. (segue) (Seb)