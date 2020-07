Coronavirus: ambulante positivo su bus per Sabaudia denunciato, si cercano contatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato denunciato per violazione della quarantena il venditore ambulante, originario del Bangladesh, fermato venerdì a Sabaudia, dopo la segnalazione di un suo connazionale. L'uomo, positivo al Coronavirus, mentre scendeva da un bus del Cotral per recarsi in spiaggia a vendere la sua merce, è stato bloccato in piazza Oberdan dai carabinieri e vigili urbani, che l'hanno denunciato e portato subito all'ospedale. La Asl di Latina ha lanciato un appello a quanti hanno viaggiato su quel mezzo nella tratta Priverno - Fossanova - Sabaudia, affinché si sottopongano al tampone. L'uomo di 46 anni, rientrato di recente dal Bangladesh, risultato positivo al Covid-19, ha violato l'isolamento domiciliare fiduciario al quale era stato sottoposto. "La vicenda di Priverno è costantemente monitorata, il cittadino del Bangladesh che non ha rispettato l'isolamento domiciliare è stato denunciato". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, sulla pagina Facebook "Salute Lazio". "La segnalazione del connazionale è stata molto importante - aggiunge l'assessore - . Si stanno in queste ore rintracciando tutti i contatti del cittadino del Bangladesh positivo. La Asl di Latina sta eseguendo il contact tracing. La scelta di non rispettare l'isolamento è molto grave. Determinante è stato il senso civico e la responsabilità di un altro connazionale che ha prontamente denunciato l'accaduto. Importante contattare la Asl di Latina o il numero verde 800118800. Si ribadisce - conclude D'Amato - l'importanza di indossare correttamente la mascherina e le altre misure di prevenzione al covid19".(Rer)