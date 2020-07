Business news: Cina, previsti progetti di nuove linee ferroviarie per oltre 4.000 chilometri quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si prevede che la Cina avvierà progetti di nuove linee ferroviarie per un totale di 4.400 chilometri quest'anno. Lo ha reso noto l'operatore China State Railway Group. Tra le nuove linee, quelle ad alta velocità raggiungeranno i 2.300 chilometri quest'anno. La Cina ha accelerato la ripresa dei cantieri dopo il rallentamento dovuto all'epidemia di Covid-19, con investimenti in immobilizzazioni ferroviarie che hanno raggiunto 325,8 miliardi di yuan (circa 46,5 miliardi di dollari) nella prima metà di quest'anno, in aumento dell'1,2 per cento su base annua, ha spiegato la società. Quest'anno il paese ha promesso di aumentare gli investimenti per sostenere l'economia, aumentandoli in ambiti quali nuove infrastrutture, iniziative di urbanizzazione e grandi progetti. Gli investimenti delle immobilizzazioni cinesi sono diminuiti del 3,1 per cento anno su anno nel primo semestre, restringendosi dal calo del 6,3 per cento nei primi cinque mesi, secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica. (Cip)