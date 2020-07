Business news: India, Amazon aprirà altri dieci centri logistici entro novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Amazon India sta intensificando la sua attività per cogliere le opportunità derivanti dalla crescita del commercio elettronico, accelerata dall’epidemia di coronavirus. La compagnia fondata da Jeff Bezos aggiungerà dieci centri logistici, portando la sua rete a 60, e amplierà sette di quelli esistenti. I nuovi magazzini dovrebbero essere operativi entro la festività di Diwali, a novembre, e insieme avranno una capacità di 32 milioni di piedi cubi, in grado di aumentare quella attuale del 20 per cento. I centri sorgeranno a Nuova Delhi, Mumbai (Maharashtra), Bangalore (Karnataka), Patna (Bihar), Lucknow (Uttar Pradesh), Calcutta (Bengala Occidentale), Hyderabad (Telangana), Chennai (Tamil Nadu), Ludhiana (Punjab) e Ahmedabad (Gujarat). Intanto sono state annunciate 50 mila assunzioni a tempo determinato per le consegne. “L’aumento della capacità di stoccaggio è in linea con con il nostro impegno a lungo termine a investire in India”, ha sintetizzato il vicepresidente di Amazon India, Akhil Saxena. “Con la rete estesa a oltre 60 centri logistici ci aspettiamo di creare migliaia di opportunità di lavoro a un costo competitivo. Il nostro investimento nell’infrastruttura e nella tecnologia è volto a fornire ai venditori un accesso più vicino ai centri logistici, ai consumatori una consegna più veloce su una scelta di prodotti più ampia e un aiuto alle imprese collegate come quelle dell’imballaggio e del trasporto”, ha aggiunto. (Inn)