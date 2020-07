Business news: Hong Kong, il gigante sudcoreano del web Naver sposta i server a Singapore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante sudcoreano del web Naver ha deciso di spostare i suoi server contenenti dati personali degli utenti da Hong Kong a Singapore a seguito della nuova Legge sulla sicurezza nazionale imposta dalla Cina sull’ex colonia britannica. Lo ha fatto sapere in un comunicato la stessa azienda, che è proprietaria dell’omonimo motore di ricerca e che negli anni ha sviluppato il servizio di messaggistica istantanea Line, il servizio di video-chat Snow e il servizio di comunicazione di gruppo Band. “Stiamo attualmente spostando i nostri server da Hong Kong a Singapore per gestire e proteggere meglio i dati dei nostri utenti”, si legge nel testo. Naver ha anche fatto sapere di aver cancellato a inizio luglio tutti i dati immagazzinati a Hong Kong. Tuttavia, l’azienda ha precisato che alla sua sussidiaria per le infrastrutture di tecnologie dell’informazione Naver Business Platform, titolare della gestione dei dati a Hong Kong, non è mai stato chiesto di consegnare dati alle autorità. (Git)