Business news: Cina, Pechino richiede test negativi dell'acido nucleico per prodotti a base di carne importati

- Tutti i prodotti a base di carne importati in Cina devono essere certificati con test dell'acido nucleico prima di essere trasformati. È quanto emerge dalle nuove linee guida emanate dal Consiglio di Stato cinese. Secondo quanto riferisce la stampa cinese, il documento è stato promosso per rafforzare la regolamentazione dei prodotti a base di carne importati a seguito dei recenti casi di infezione da Covid-19 nelle fabbriche di carne in alcuni paesi stranieri. Il documento richiede alle imprese di trasformazione della carne di rafforzare il controllo sulle merci importate, migliorare l'ispezione e il collaudo delle importazioni e vietare la trasformazione della carne non conforme alle disposizioni sulla quarantena degli animali o sulle norme di sicurezza alimentare. Tutte le importazioni di carne devono risultare negative ai test dell'acido nucleico prima di poter entrare nelle fabbriche per la lavorazione. Nei macelli e nei laboratori di taglio e confezionamento della carne è necessario, spiegano le linee guida, rafforzare la ventilazione e altre misure di prevenzione dell'epidemia per motivi di rischio di trasmissione virale, a causa degli ambienti chiusi a bassa temperatura con alta densità di lavoratori. In caso in cui un campione di prodotto o un lavoratore risultasse positivo al Covid-19, la fabbrica deve essere immediatamente chiusa, sigillata e sanificata a fondo, e sarà necessario procedere a ulteriori test per i contatti stretti dei contagiati. (Cip)