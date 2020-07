Business news: Algeria, ridurre al 20 per cento contributo idrocarburi al Pil nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, ha espresso la volontà di ridurre al 20 per cento il contributo degli idrocarburi all'economia nazionale entro fine 2021. Il capo dello Stato ha annunciato che "prossimamente si procederà a cambiamenti radicali nell'economia nazionale in vista della liberazione di una mentalità di rendita e della creazione della ricchezza e dell'incoraggiamento della competitività e dell'innovazione in un'economia per la cui le risorse umane saranno alla base dello sviluppo". "Gli sforzi dello Stato saranno principalmente concentrati sulla creazione di un tessuto forte di piccole e medie imprese che poggi su start-up innovative e microimprese (...) che rappresenterà la locomotiva dell'economia nazionale futura". ha aggiunto Tebboune. La riduzione del peso del settore degli idrocarburi, ha concluso Tebboune, "non potrebbe concretizzarsi senza coniugare gli sforzi di tutti gli attori dell'economia nazionale". (Ala)