Tunisia: Ennahdha denuncia la strumentalizzazione dell'affare Belaid e Brahmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamico tunisino di Ennahdha ha denunciato "l'ostinazione nel continuare a sfruttare l'affare dei due politici assassinati nel 2015, Chokri Belaid e Mohamed Brahmi, usandoli per delle crisi politiche, invadendo così la giustizia e le istituzioni statali". In una dichiarazione pubblicata alla fine della riunione del suo consiglio direttivo, alla presenza del leader, Rached Ghannouchi, il partito islamico tunisino ha affermato di essere anche fiducioso nella capacità del Presidente della Repubblica, Kaies Saied, "di scegliere il più adatto a formare il nuovo governo". Ennahdha afferma la sua apertura a tutti i partiti e gruppi democratici, condannando le richieste di una sua esclusione dal panorama politico e governativo "al servizio di dubbie agende straniere". Il movimento afferma di aver proposto come premier Khayem Turki e Fadhel Abdelkefi, entrambi ritenuti in grado di guidare il governo e affrontare le sfide economiche e sociali che il paese deve affrontare. Ennahdha insiste, nella sua dichiarazione, sull'urgenza di completare l'installazione di organi costituzionali, in primo luogo la Corte costituzionale. Invita le componenti della società politica alla pacificazione e al dialogo, nonché all'attaccamento al percorso del dialogo e al consolidamento della stabilità e dell'unità nazionale. (Tut)