- Il vice ministro dell'Economia e delle finanze, Laura Castelli, in una nota esprime "solidarietà a Monica Lozzi, vittima di una violenza verbale inaccettabile". "C'è da affrontare in modo serio questo problema - aggiunge - perché il 'dissenso' politico, quando rivolto ad una donna, prende sempre più la forma di sessismo e campagne di odio amplificate dai social. La nostra società dovrebbe fermarsi a riflettere". (Com)