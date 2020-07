Business news: Malesia, scoperti 110 container di rifiuti tossici illegali al porto di Tanjung Pelepas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 110 i container di rifiuti tossici illegali scoperti dalle autorità della Malesia nel porto di Tanjung Pelepas, nello Stato di Johr. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa nazionale “Bernama”, secondo cui si tratta del “più grande sequestro nel suo genere” nella storia del Paese. All’interno dei container vi erano 1.864 tonnellate di polvere da forni elettrici ad arco, prodotto dell’industria dell’acciaio contenente elementi tossici come piombo e cromo. I rifiuti erano stati trasportati in Malesia dalla Romania ed erano stati dichiarati come “zinco concentrato”. “La scoperta della polvere da forni elettrici ad arco, in transito in Malesia e diretti in Indonesia, è la più grande nel suo genere nella storia del nostro Paese”, ha spiegato il ministro dell’Ambiente e delle Risorse idriche Tuan Ibrahim Tuan Man. Le autorità di Kuala Lumpur hanno deciso di rispedire il carico in Romania e di chiedere l’avvio di un’indagine all’Interpol. (Res)